أفغانستان: مدرسة دينية باكستانية وراء هجوم قندهار الإرهابي

كابول (وكالات)

أعلنت السلطات الأفغانية، أمس، أن جهات مقيمة في مدينة «كويتا» الباكستانية خططت للهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى محافظة قندهار الأفغانية وتسبب باستشهاد 12 بينهم الدبلوماسيون الإماراتيون ونائب محافظ المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية «خاما»، عن المتحدث باسم مديرية الأمن الوطني التابعة لوكالة المخابرات الأفغانية، عبد الحسيب صادقي، أن الأدلة والمؤشرات التي توصلت إليها فرق التحقيق، تُشير إلى تورط «مدرسة مولوي أحمد قندهار» الدينية في كويتا الباكستانية، في الهجوم والتخطيط والتنفيذ. وأن التحقيقات مستمرة وتجري بمشاركة ثلاث فرق مختلفة منها فريق من الإمارات.

من جهتها، نقلت وكالة باجهوك الأفغانية عن رئيس شرطة قندهار، الجنرال عبدول رازق، أن السلطات اعتقلت 17 مشتبهاً به وتمكنت من معرفة تفاصيل الإعداد للهجوم وكيفية وصول المتفجرات التي أخفيت بدقة في عربات تُستعمل لخدمة الضيوف في بيت الضيافة التابع لمقر إقامة محافظ قندهار.