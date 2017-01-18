الصفدي: الاستفزازات الإسرائيلية تؤجج مشاعر العرب والمسلمين

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه النائب في البرلمان البريطاني وزير شؤون السلام ونزع السلاح في حكومة الظل العمالية فابيان هاملتون أمس أهمية وقف الاستفزازات الإسرائيلية أيا كان نوعها خصوصا الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشريف، واعتبر أن هذه الممارسات، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض عملية السلام برمتها وتأجيج مشاعر العرب والمسلمين. وشدد الصفدي على أن:«حل القضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستنادا إلى المرجعيات الدولية والمعتمدة ومبادرة السلام العربية».

من جانبه عبر النائب البريطاني عن تقدير بلاده ودعمها للجهود الأردنية المكثفة ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون مع الأردن حيال مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجهها.