الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم نقل السفارة الأميركية للقدس

بروكسل، رام الله (الاتحاد، وكالات)

نصحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس وقالت إنها «قلقة» من أن يثير ذلك قلقا شعبيا في أنحاء العالم.

وقالت موغيريني إن وفد الاتحاد الأوروبي سيبقي على سفارته في تل أبيب ويواصل احترام قرارات الأمم المتحدة المعارضة لضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة التي يرغب الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وصرحت في مؤتمر صحفي ردا على خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب «اعتقد انه من المهم للغاية بالنسبة لنا جميعا عدم اتخاذ خطوات أحادية خاصة الخطوات التي يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة في قطاعات عريضة من الرأي العام في أجزاء واسعة من العالم».

وفي خروج على سياسة الإدارات الأميركية السابقة وعد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الإسرائيلية إليها من تل أبيب.