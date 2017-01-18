الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم نقل السفارة الأميركية للقدس

بروكسل، رام الله (الاتحاد، وكالات)
نصحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس وقالت إنها «قلقة» من أن يثير ذلك قلقا شعبيا في أنحاء العالم.
وقالت موغيريني إن وفد الاتحاد الأوروبي سيبقي على سفارته في تل أبيب ويواصل احترام قرارات الأمم المتحدة المعارضة لضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة التي يرغب الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
|
وفي خروج على سياسة الإدارات الأميركية السابقة وعد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الإسرائيلية إليها من تل أبيب.
|