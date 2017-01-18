جيش الأسد يستنجد بالسكان لقتال «داعش» في دير الزور

عواصم (وكالات)
استقدمت القوات السورية النظامية جواً، تعزيزات عسكرية إلى المطار العسكري في دير الزور غداة تمكن مسلحي «داعش» من عزله عن المدينة، إضافة إلى استقدام مقاتلين من «حزب الله»، داعية السكان المحاصرين إلى المشاركة في القتال على الجبهات الرئيسية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد السوري الحقوقي رامي عبد الرحمن، قوله إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية عن طريق الجو إلى مطار دير الزور حيث تدور معارك متقطعة بينها وبين المتشددين في مدينة دير الزور، تزامناً مع شن الطيران الروسي والسوري غارات على مواقع «داعش» الذي يشن منذ الجمعة الماضي، هجوماً شرساً واسعاً على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في المدينة. وذكر ناشطون ميدانيون أن محافظ دير الزور وقائد الشرطة أصيبا بقصف «داعش» على مبنى المحافظة.
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من جانب آخر، أعلن الجيش التركي أمس، مقتل 20 من «داعش» واستهداف 116 هدفًا للتنظيم الإرهابي خلال 24 ساعة، في إطار عمليات «درع الفرات» بمشاركة الجيش الحر شمال سوريا.
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جنيف (وكالات)
قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن البرنامج أوقف مؤقتاً إنزال مساعدات الإمدادات الحيوية جواً إلى مدينة دير الزور بشرق سوريا بسبب القتال الشرس هناك. وذكرت بيتينا لوشر المتحدثة باسم البرنامج، أن آخر عملية إسقاط للمساعدات هناك كانت الأحد الماضي، مضيفة أن البرنامج نفذ 177 عملية إنزال جوي لما يصل إلى 110 آلاف من المحاصرين في المدينة منذ بدء العملية في أبريل الماضي. ومنذ الجمعة الماضي، أطلق تنظيم «داعش» الإرهابي هجوما شرساً منذ عام على جيب محاصر تسيطر عليه القوات الحكومية في مدينة دير الزور، في محاولة لعزله عن القاعدة العسكرية الجوية القريبة في معركة قتل فيها العشرات.