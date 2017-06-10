«الكمنجاتي» مشروع لتعليم الموسيقى لأطفال المخيمات الفلسطينية

قلنديا، فلسطين (أ ف ب)

يدخل أكثر من عشرين فتى وفتاة يحملون على ظهورهم آلاتهم الموسيقية إلى معهد لتعليم الموسيقى في مخيم قلنديا قرب رام الله، أحد مراكز مشروع «الكمنجاتي» الذي أخذ على عاتقه منذ سنوات إدخال الموسيقى إلى مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان.

وأسس مشروع «الكمنجاتي» رمزي أبو رضوان (38 عاماً)، الذي بات مشهوراً منذ كان طفلاً عندما انتشرت صورته وهو يحمل حجراً ليرشق به جيش الاحتلال في مخيم الأمعري في الضفة الغربية، لكن مع الوقت، أدرك أن «عمله بالثقافة هو أيضاً نوع من أنواع مقاومة الاحتلال»، كما يقول لوكالة فرانس برس. وكان تعلُّم الموسيقى حلماً لديه، ثم أراد نقل هذا الحلم وإعطاء فرصة لكل الأطفال ذوي المواهب الموسيقية.

ويقول، «كنت أبيع الصحف وأنظف حدائق.. وفي إحدى المرات كنت أنظف حديقة إحدى سيدات رام الله التي سمعت عن بعثات موسيقية إلى فرنسا فاقترحت اسمي، فذهبت إلى فرنسا وتعلمت الموسيقى».

وأسس رمزي أبو رضوان جمعية «الكمنجاتي» سنة 2002 في مدينة أنجيه الفرنسية، وبعد عودته إلى رام الله في 2008، وسع مشروعه بالمخيمات، وباتت جمعية «الكمنجاتي» تضم ثمانية معاهد موسيقية و2000 تلميذ تراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً.