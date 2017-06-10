الكنيسة تطلب من البابا مساعدة للشعب الفنزويلي

روما (أ ف ب)

طلبت الكنيسة الفنزويلية دعم البابا فرنسيس من أجل توفير مساعدة إنسانية لشعب فنزويلا وذلك خلال لقاء أمس الأول في الفاتيكان مع رأس الكنيسة الكاثوليكية. وقال رئيس المؤتمر الاسقفي الفنزويلي دييجو بادرون للصحفيين «كل الشعب يعاني من الجوع ونقص الأدوية وانعدام الأمن» فضلا عن مقتل 66 من المحتجين في شكل عنيف خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وخلال اللقاء الذي استمر خمسين دقيقة وشارك فيه اثنان من الكرادلة وأربعة من الاساقفة الفنزويليين، أوضح البابا أنه «مطّلع كثيرا ومتأثر جدا بالمعلومات التي يتلقاها كل يوم في ما يتعلق خصوصا بمعاناة الشعب، وأنه يمكننا الاتكال على دعمه الكامل» بحسب ما قال بادرون.