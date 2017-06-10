طهران تشيّع ضحايا الاعتداءات وتعتقل العشرات

طهران(أ ف ب)

شاركت جموع غفيرة في طهران أمس، في تشييع ضحايا أول الاعتداءات التي ينفذها تنظيم «داعش» في إيران حيث اعتقلت السلطات العشرات من المشتبه بتعاملهم مع التنظيم الإرهابي.

وتحت شمس حارقة سارت الجموع خلف شاحنة حملت نعوش 15 من الضحايا الـ17 الذين سقطوا في هذه الاعتداءات التي استهدفت الأربعاء الماضي موقعين يتمتعان بدلالات رمزية بالغة، هما البرلمان وضريح الأمام الخميني، مؤسس الجمهورية. أما القتيلان الباقيان فتم تشييعهما ودفنهما خارج العاصمة.

وعصر أمس أعلنت وزارة الاستخبارات اعتقال عشرات الأشخاص بشبهة ارتباطهم بداعش. وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي للموقوفين بلغ 41 شخصا وقد اعتقلوا في طهران وفي محافظات كرمنشاه وكردستان واذربيجان الغربية، الواقعة جميعها في الشمال الغربي القريب من الحدود مع العراق وتركيا.

وأوضح البيان أن بين الموقوفين «عملاء» لتنظيم داعش و«فرقا عملانية» و«أبرز منسقيهم»، مشيرة إلى انه تم أيضاً ضبط «وثائق ومعدات مخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية».

ويضاف هؤلاء الموقوفون إلى خمسة «مشتبه بهم» اعتقلوا الأربعاء في مكاني وقوع الاعتداءات.

من ناحية أخرى أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن السلطات عثرت في محافظة كرمانشاه على سيارة مهجورة بداخلها ما لا يقل عن 22 مسدساً.