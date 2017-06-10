مقتل 3 من أفراد حفظ السلام بهجوم في مالي

دكار (رويترز)

قالت الأمم المتحدة في بيان أمس إن إرهابيين قتلوا أمس الأول، ثلاثة من أفراد قوة حفظ السلام الدولية في هجوم خارج قاعدتهم ببلدة كيدال في شمال مالي. ويواجه جنود الأمم المتحدة هجمات متكررة يشنها مقاتلون يرابطون في الصحراء أعادوا تجميع صفوفهم منذ عملية عسكرية قادتها فرنسا لطردهم من شمال مالي عام 2013.

وقتل أكثر من مئة عسكري من قوة حفظ السلام مما يجعلها أكثر مهام حفظ السلام الدولية تكبدا لخسائر في الأرواح حتى اليوم.

وقالت حكومة غينيا في بيان إن الجنود القتلى غينيون. ولم تعرف بعد هوية المهاجمين. وتعرض معسكر تابع للأمم المتحدة أمس الأول، لقصف مكثف بقذائف المورتر. وقالت الأمم المتحدة إنه بعد وقت قصير من الهجوم لاقى ثلاثة من أفراد القوة الدولية حتفهم في هجوم خارج معسكرهم.

وأصيب عدد من الجنود الفرنسيين في هجوم بالموتر شنته القاعدة في مدينة تمبكتو بمالي قبل أيام.