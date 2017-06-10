إنقاذ 900 مهاجر في البحر المتوسط

روما (أ ف ب)

أفاد خفر السواحل الإيطاليون أمس أن نحو 930 شخصا تم إنقاذهم خلال عمليات عدة في البحر المتوسط قبالة ليبيا. وقال متحدث باسم خفر السواحل الذين ينسقون العمليات إن «نحو 800 شخص انقذوا الجمعة في ثماني عمليات مختلفة».

وكان هؤلاء المهاجرون يستقلون خمسة زوارق كبيرة إضافة إلى زورق صغير وقاربين مطاطيين. وأضاف أن 130 اخرين انقذوا أمس الأول ما يرفع إجمالي العدد في الساعات الـ 48 الأخيرة إلى نحو 930 مهاجرا.

من جهتها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها أنقذت 716 من هؤلاء وعثرت على جثة. وقالت «انهينا للتو خامس عملية إنقاذ ولدينا الآن 716 شخصا على متن سفينة المنظمة. المؤسف أننا وصلنا متأخرين بالنسبة لشخص واحد».

وتقول المفوضية العليا للاجئين إن نحو 61 ألفا و250 شخصا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وأن 1778 قضوا أو فقدوا خلال الفترة نفسها خلال محاولتهم عبور المتوسط.