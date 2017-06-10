كوريا الشمالية: صواريخنا قادرة على ضرب «أي سفينة معادية»

سيؤول (أ ف ب)

أشادت بيونج يانج أمس، بإطلاق جيشها «بنجاح» نوعاً جديداً من الصواريخ طراز ارض-بحر، قالت إنه قادر على ضرب «أي سفينة معادية» تمثل تهديداً عسكرياً ضد كوريا الشمالية. وحضر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-اون عملية الإطلاق أمس الأول، وهو خامس اختبار للأسلحة في كوريا في شهر واحد، بحسب ما أعلنت أمس وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ويأتي الاختبار بعد أقل من أسبوع على تشديد إضافي للعقوبات الدولية على بيونج يانج ردا على تجاربها البالستية الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن عملية الإطلاق الصاروخية الخميس كانت «اختبارا لصاروخ جديد» طراز ارض-بحر، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ «وصل بدقة إلى أهداف عائمة في بحر كوريا الشرقي»، في إشارة لبحر اليابان حيث أجرت حاملتا طائرات أميركيتان مناورات الأسبوع الفائت.

وشاركت حاملتا الطائرات كارل فنسون ورونالد ريجن في تدريبات مدتها ثلاثة أيام انتهت الجمعة الماضي مع بارجتين عسكريتين يابانيتين في استعراض للقوة موجه لكوريا الشمالية.