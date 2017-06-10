ماي تخسر الغالبية البرلمانية وتشكل حكومة لإنجاز «بريكست»

لندن (وكالات)

أبقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، على المناصب الوزارية الكبرى في حكومتها، لتبقي على وزير المالية فيليب هاموند ووزير الخارجية بوريس جونسون، وذلك بعد يوم من الانتخابات العامة. وقال مكتب ماي، إن وزيرة الداخلية أمبر راد ستبقى في منصبها، وكذلك وزير الدفاع مايكل فالون ووزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيسون بعد الأداء الضعيف لحزبها المحافظ في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأول. وأضاف مكتب ماي «لن تكون هناك تعيينات أخرى هذا المساء».

وأعلنت ماي أمس، أنها ستشكل حكومة تنجز عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم خسارة حزبها المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان والدعوات إلى استقالتها. وقالت ماي أمام مقرها في 10 داونينج ستريت في لندن، «التقيت للتو جلالة الملكة، وسأشكل الآن حكومة، حكومة قادرة على أن تطمئن وتدفع المملكة المتحدة إلى الأمام في هذا الوقت الدقيق».

وأضافت أن «هذه الحكومة ستوجه بلادنا في المناقشات الأساسية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في غضون عشرة أيام، وتستجيب لرغبات البريطانيين من خلال تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأوضحت أنها تعول في مهمتها الجديدة على دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية الذي فاز بعشرة مقاعد.