لبنان: تفكيك خلايا لـ «داعش» خططت لعمليات انتحارية

بيروت (وكالات)

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أمس، تفكيك عناصر خلايا «إرهابية» تابعة لتنظيم «داعش» كانت تحضر لعمليات انتحارية واغتيالات وتفجيرات في لبنان.

وقالت المديرية في بيان إن «مجموعة من قوات النخبة في الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، نفذت عمليات نوعية من تعقب ومداهمة المشتبه فيهم، أسفرت عن توقيف سبعة إرهابيين من جنسيات مختلفة كانوا يعدون مع إرهابيين آخرين فارين لتنفيذ عمليات إجرامية في لبنان».

وأوضحت أن الموقوفين هم خمسة فلسطينيين وسوري ويمني شكلوا «خلايا إرهابية عنقودية» تابعة لقيادة «داعش» في سوريا وأفريقيا، وكانوا يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية، خصوصاً مخيمات «عين الحلوة» و«برج البراجنة» و«شاتيلا» للاجئين الفلسطينيين لتلقي التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها.

وذكرت أن الموقوفين اعترفوا بتحضيرهم لتنفيذ مهام عدة تتضمن عمليات انتحارية في مرافق عامة، وعمليات اغتيال عسكريين في الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وقياديين حزبيين في بيروت، وصناعة عبوات ناسفة لتفجيرها في مدينة طرابلس بشمال لبنان ومدينة النبطية في جنوب لبنان ومنطقة «الرحاب» بالضاحية الجنوبية لبيروت.