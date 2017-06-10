استهداف مؤسسات طبية سورية 400 مرة خلال عام

باريس (أ ف ب)

تعرض العاملون في المجال الصحي والمستشفيات والعيادات في سوريا للاستهداف أكثر من 400 مرة خلال 2016، بحسب دراسة نشرت أمس، انطلاقاً من بيانات تم جمعها عبر تطبيق واتساب. وأوردت نشرة «ذي لانست» البريطانية الطبية تسجيل 402 هجوم غالبيتها دموية استهدفت بنى تحتية صحية بين نوفمبر 2015 وديسمبر 2016، في سوريا التي تشهد نزاعاً منذ أكثر من 6 سنوات. في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، تعرض نصف المستشفيات تقريباً للقصف خلال تلك الفترة، وثلثها قصف مرات عدة. وحذر معدو الدراسة من أن «استراتيجية استخدام العنف بشكل متعمد في سوريا من أجل منع الحصول على العناية الطبية أو الحد منه، بلغت مستوى غير مسبوق».

وأوقع النزاع السوري أكثر من 320 ألف قتيل بينهم 814 مسعفاً، بحسب «ذي لانست» في مارس الماضي. وخلال الفترة التي شملتها الدراسة، أصيب 677 شخصاً وقتل 261 آخرون بهجمات ضد القطاع الصحي. وتم جمع البيانات عبر مجموعة على واتساب تضم 293 شخصاً موزعين على نحو 350 هيئة صحية في سوريا. وتحظى هذه الشبكة بدعم فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية يتخذ من تركيا مقراً له ويتولى تنسيق المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية في سوريا. وفور وقوع هجوم، يقوم أعضاء المجموعة بالإبلاغ عنه عبر التطبيق ويرسلون تقريراً من مجهول لتحديد المكان ونوع الهجوم والحصيلة». ويتم التحقق من المعلومات بمقارنتها مع مصادر أخرى.