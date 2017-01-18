الأردن: اتهام نائب سابق و7 آخرين بالتحريض ضد النظام

عمان (الاتحاد)

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية امس تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» إلى نائب سابق وسبعة أشخاص آخرين بسبب منشورات لهم على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقال مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس: «إن المدعي العام وجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة خلافاً لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات إلى نائب سابق و7 نشطاء آخرين».

وهؤلاء هم النائب السابق وصفي الرواشدة، واللواء متقاعد محمد العتوم، والعميد متقاعد عمر العسوفي، والإعلامي المحامي حسام العبدللات، والنشطاء خالد الفقراء وفلاح الخلايلة وعبد الرحمن الدويري وقيصر المحيسن. وقرر المدعي العام توقيف الثمانية في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء مدة 14 يوماً قابلة للتجديد.

وأوضح المصدر أن «التوقيف جاء على خلفية نشر المتهمين تعليقات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تضمنت عبارات تحريضية على تغيير أوضاع المجتمع الأساسية، والتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة».

وقال رئيس وزراء الأردن هاني الملقي في تصريحات صحفية: «إن «القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وإن حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى».