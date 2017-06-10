منظمات حقوقية تدعو المتمردين للإفراج عن صحفيين مخطوفين

باريس (وكالات)

دعت منظمة (مراسلون بلا حدود) الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية البارزة أمس جماعة الحوثي وحلفائها في اليمن للإفراج فوراً عن 10 صحفيين خطف بعضهم منذ أكثر من عامين.

وذكرت (مراسلون بلا حدود) في بيان مشترك مع تسع منظمات غير حكومية من بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية و(هيومان رايتس ووتش) ولجنة حماية الصحفيين في دعوتها الرسمية لإطلاق سراح الصحفيين، أن عدداً منهم يحتاج إلى العلاج وهو ما لم يتم توفيره على نحو كاف. وأكد البيان ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين العشرة من دون قيد أو شرط لأن احتجازهم يستند إلى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وآرائهم السياسية مبينة «انه إلى حين الإفراج عن الصحفيين يجب على جماعة الحوثي ضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من دون تأخير والسماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم وتوفير العلاج المناسب».

وأوضح البيان ان عددا من المحتجزين أصيبوا بمشاكل صحية بسبب طول مدة احتجازهم.

ويحتل اليمن المرتبة الـ160 من أصل 180 بلدا على مؤشر حرية الصحافة الذي أعدته منظمة (مراسلون بلا حدود).