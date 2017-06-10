«الهلال» توزع مساعدات غذائية على الأسر الأشد فقراً في المكلا

المكلا (وام)
بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، توزيع مساعدات إنسانية على الأسر الأشد فقراً والأرامل واليتامى، والأسر المعوزة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع إغاثة أهالي حضرموت الذي أطلقته الهيئة بمناسبة شهر رمضان الفضيل، ويستهدف محافظة حضرموت وشبوة ومأرب.
حضر انطلاق عملية التوزيع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، ومشرف مشاريع الهيئة بحضرموت، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.
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من جانبه، أشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية محمد العمودي، بالدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لأهالي المنطقة، مثنياً على الدعم الإنساني الذي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة لافتاً إلى أن البصمات الإماراتية في محافظة حضرموت ومختلف المحافظات المحررة لا يمكن نسيانها خصوصاً أنها جاءت في ظروف صعبة كانت تعيشها المحافظة جراء الحرب الأخيرة.
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وتضمنت المساعدات الغذائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على مواد غذائية متنوعة شملت مختلف المواد الغذائية وحاجة الصائمين.