«الهلال» توزع مساعدات غذائية على الأسر الأشد فقراً في المكلا

المكلا (وام)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، توزيع مساعدات إنسانية على الأسر الأشد فقراً والأرامل واليتامى، والأسر المعوزة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع إغاثة أهالي حضرموت الذي أطلقته الهيئة بمناسبة شهر رمضان الفضيل، ويستهدف محافظة حضرموت وشبوة ومأرب.

حضر انطلاق عملية التوزيع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، ومشرف مشاريع الهيئة بحضرموت، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي لتخفيف معاناة المواطنين وسد الفجوة الغذائية تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتحسين ظروفهم المعيشية واستشعاراً للواجب الأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة المجالات الخدمية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تساعد المساعدات في التخفيف من معاناة الأهالي، لافتاً إلى أن الهيئة ستكثف جهودها الإنسانية لتغطية مختلف مناطق حضرموت وشبوة ومأرب، منوهاً بأن عملية التوزيع تمت بموجب آلية تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيه.

من جانبه، أشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية محمد العمودي، بالدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لأهالي المنطقة، مثنياً على الدعم الإنساني الذي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة لافتاً إلى أن البصمات الإماراتية في محافظة حضرموت ومختلف المحافظات المحررة لا يمكن نسيانها خصوصاً أنها جاءت في ظروف صعبة كانت تعيشها المحافظة جراء الحرب الأخيرة.

وأعربت الأسر المستفيدة عن سعادتها بتوزيع هذه المساعدات الغذائية التي أكدوا أن من شأنها التخفيف من معاناتهم نظراً لظروفهم الصعبة واصفين لحظة استلام سلالهم الغذائية بالعيد الذي رسمت فيه الفرحة على محيا الجميع، مؤكدين أن السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناتهم وحاجتهم الماسة لمختلف المساعدات وخاصة الغذائية، متوجهين بالشكر لكل من ساهم وذلل الصعاب حتى تصل السلة الغذائية لهم.

وتضمنت المساعدات الغذائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على مواد غذائية متنوعة شملت مختلف المواد الغذائية وحاجة الصائمين.