سوق الجمعة باكورة مشاريع تنموية للنساء في اليمن

مهجة أحمد (عدن)

نجحت مشاريع صغيرة ارتكزت في أساسها عن صناعات حرفية ويدوية ومنتجات محلية تقليدية ومشغولات قدمتها مجاميع من النساء، من تحقيق فرصة لكسب بعض المال رغم بساطتها، فقد منح «سوق الجمعة»، الذي قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بافتتاحه بعد إجراء عملية ترميم وتأهيل حديقة عدن الصغرى في مديرية البريقة.

وافتتاح السوق، طوق نجاة لعدد من النساء المعوزات والمحدودات الدخل في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها، لتخفيف ضغط الظروف الصعبة عن طريق مزاولة نشاط تجاري بسيط يناسب إمكاناتهن، ويوفر لهن قدراً من الأرباح تعينهن على توفير حياة كريمة لأسرهن.

وتتضمن فكرة «سوق الجمعة» البسيطة، طاولات وعدداً من الكراسي ولافتات وهدايا تحفيزية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتية كدعم لهؤلاء النسوة، وكفرصة مشجعة لهن بأن يصرن منتجات بمجتمعهن، وأن لا تدع خيبات آمال الأمس، تلقي بظلالها على أحلام الغد، التجوال بالسوق والتعرف على المنتجات المتنوعة المعروضة تترك انطباعاً، بجدية ما تريد النساء الوصول إليه من خلال هذا المشروع التسويقي المميز، وينجحن تغيير حياتهن نحو الأفضل.

«عرض المنتجات»