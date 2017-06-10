سوق الجمعة باكورة مشاريع تنموية للنساء في اليمن

مهجة أحمد (عدن)
نجحت مشاريع صغيرة ارتكزت في أساسها عن صناعات حرفية ويدوية ومنتجات محلية تقليدية ومشغولات قدمتها مجاميع من النساء، من تحقيق فرصة لكسب بعض المال رغم بساطتها، فقد منح «سوق الجمعة»، الذي قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بافتتاحه بعد إجراء عملية ترميم وتأهيل حديقة عدن الصغرى في مديرية البريقة.
وافتتاح السوق، طوق نجاة لعدد من النساء المعوزات والمحدودات الدخل في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها، لتخفيف ضغط الظروف الصعبة عن طريق مزاولة نشاط تجاري بسيط يناسب إمكاناتهن، ويوفر لهن قدراً من الأرباح تعينهن على توفير حياة كريمة لأسرهن.
وتتضمن فكرة «سوق الجمعة» البسيطة، طاولات وعدداً من الكراسي ولافتات وهدايا تحفيزية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتية كدعم لهؤلاء النسوة، وكفرصة مشجعة لهن بأن يصرن منتجات بمجتمعهن، وأن لا تدع خيبات آمال الأمس، تلقي بظلالها على أحلام الغد، التجوال بالسوق والتعرف على المنتجات المتنوعة المعروضة تترك انطباعاً، بجدية ما تريد النساء الوصول إليه من خلال هذا المشروع التسويقي المميز، وينجحن تغيير حياتهن نحو الأفضل.
«عرض المنتجات»
تعيل «أم عبدالله» ثلاثة أولاد، مصابين بمرض تكسر الدم الفولي، بعدما أصبح معاش زوجها التقاعدي لا يكفي ثمن الدواء والمستلزمات المترتبة عليهم، من إكمال الدراسة والعلاج، كما أنها تساعد بهذا المشروع الصغير زوجها في سد الاحتياجات، تقول «أم عبدالله»: متطلبات الحياة كثيرة ومن غير الممكن توفيرها من دون عمل، من هنا بدأت «أم عبدالله» تفكر في إيجاد دخل آخر لها، وشجعتها إخواتها وجاراتها في عمل بعض الحلويات، فهي تتقن عمل الحلويات الشعبية المعروفة «الفوفل الملبس» و«المجلجل» وتقوم ببيعها في الحارة، ويساعدها بعض الجيران في البيع للموظفات في مرافق العمل. ... المزيد