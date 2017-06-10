هل باعت إيران الحوثيين ؟

حسن أنور (أبوظبي)

مما لا شك فيه أن أي حل للأزمة اليمنية يعتمد وإلى حد كبير بوقف إيران دعمها لحلفائها من الحوثيين والمخلوع صالح، سواء كان هذا الدعم مالياً أو عسكرياً أو سياسياً. فمن المعروف أن إيران دأبت، منذ نشأتها على تصدير الموت لكل الدول المحيطة، وبالتدخل في شؤون الدول عن طريق دعم الميليشيات لتزعزع الأمن في المنطقة. غير أن التطورات الأخيرة على الساحة السياسية في المنطقة ربما زادت الضغوط على طهران وجعلتها أمام طريقين، إما التخلي عن أحلامها التوسعية في الوقت الحالي على أمل عدم الصدام الأكبر مع دول المنطقة والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب، أو أن تقوم بالاستمرار في طريقها الذي تسير عليه منذ قيام الثورة الخمينية والذي يرتكز على التصريح بأقوال تختلف تماماً عن نهج سياستها وأغراضها الحقيقية.

ففي اليمن تحديداً، قامت إيران بدعم الحوثيين استراتيجياً ولوجستياً وعسكرياً، كما استخدمت عناصرها من قوات الحرس الثوري لتقديم المشورة في كيفية الاستفادة من معاناة الشعب اليمني بكل أشكالها في دليل واضح على مدى استهتار إيران بكل الأعراف والقيم الإنسانية. كما أن طهران قامت بدعم عسكري قوي لليمن شمل مختلف أنواع الأسلحة والخبراء والمدربين، ومن ثم أُلقي القبض على سفن إيرانية من قبل البحرية الأميركية، وكذلك الأسترالية والفرنسية وفيها أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وتهدف إيران من كل مساعيها تلك لتنفيذ سياساتها التوسعية على حساب دول وشعوب المنطقة مهما كان الثمن، وبالطبع فإن استخدام نفوذها لدى حلفائها الحوثيين والعمل على دعم شوكتهم كان الهدف منه، وفي المقام الأول، هو ضمان العمل على نشر الفوضى والعنف في المنطقة، إضافة إلى العمل على السيطرة على مدخل البحر الأحمر من الجنوب، وبالتالي التحكم في أهم الممرات المائية في العالم، كما أن السيطرة على اليمن سيدعم وجودها قبالة القارة الإفريقية ونشر نفوذها هناك.

ولتحقيق كل هذه الأهداف سارع مستشارون إيرانيون وآخرون مما يسمى حزب الله اللبناني الإرهابي، إلى تقديم النصائح لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في مختلف المجالات.