تونس تجلي مئات العالقين وسط الثلوج

تونس (د ب أ)

أجلت قوات الحرس الوطني في تونس أكثر من 850 وسيلة نقل عالقة في الثلوج بمدينة عين دراهم شمال غربي البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية أن وحدات من الجيش والحرس الوطني والحماية المدنية تمكنت من إجلاء وتسهيل مرور 650 سيارة وأكثر من 200 حافلة عالقة في الثلوج.

واضطر المئات من المواطنين، ومن بينهم أطفال، لقضاء ليلتهم في البرد القارس بسياراتهم على أطراف مدينة عين دراهم مع تعطل حركة السير بسبب كثافة الثلوج.

وفي مثل هذه الفترة من فصل الشتاء، يتوجه التونسيون إلى مدن الشمال الغربي، ومن بينها مدينتا عين دراهم وطبرقة التابعتان لولاية جندوبة للاستمتاع بالثلوج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم المساعدة إلى أكثر من 1200 شخص من زوار وساكني مدينة عين دراهم، وإيواء أكثر من ألف شخص بفضاءات رياضية وثقافية في الجهة.ووجهت الوزارة نداء إلى مستخدمي الطريق بعدم التوجه إلى المنطقة لحين تحسن الأحوال الجوية. وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار تهاطل الثلوج على مدى اليومين القادمين.