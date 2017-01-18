استشهاد 8 شرطيين مصريين في هجوم مسلح

القاهرة (وكالات)
استشهد ثمانية من قوات الشرطة المصرية، وأصيب ثلاثة آخرين في هجوم إرهابي استهدف الليلة قبل الماضية كمين «النقب»، على طريق «الخارجة - أسيوط» في محافظة الوادي الجديد، فيما قتل اثنان من المهاجمين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني مسؤول قوله: إن مديرية أمن الوادي الجديد أبلغت عن قيام مجموعة إرهابية الليلة قبل الماضية بمهاجمة كمين النقب على بعد 80 كيلو من مدينة الخارجة.
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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لرويترز: إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام بالخارجة. وأضاف أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة. وتقع محافظة الوادي الجديد في صحراء مصر الغربية وتتاخم ليبيا والسودان.
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