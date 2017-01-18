استشهاد 8 شرطيين مصريين في هجوم مسلح

القاهرة (وكالات)

استشهد ثمانية من قوات الشرطة المصرية، وأصيب ثلاثة آخرين في هجوم إرهابي استهدف الليلة قبل الماضية كمين «النقب»، على طريق «الخارجة - أسيوط» في محافظة الوادي الجديد، فيما قتل اثنان من المهاجمين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني مسؤول قوله: إن مديرية أمن الوادي الجديد أبلغت عن قيام مجموعة إرهابية الليلة قبل الماضية بمهاجمة كمين النقب على بعد 80 كيلو من مدينة الخارجة.

وأضاف المصدر أن قوة الكمين تصدت للهجوم مما أسفر عن استشهاد 8 من قوة الكمين وإصابة 3 آخرين بينما تجري ملاحقة الجناة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لرويترز: إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام بالخارجة. وأضاف أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة. وتقع محافظة الوادي الجديد في صحراء مصر الغربية وتتاخم ليبيا والسودان.