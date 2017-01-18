هادي يوجه بإجراءات لإنهاء أزمة المحروقات في عدن

عدن (الاتحاد)

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في عدن اجتماعاً موسعاً للوقوف على أزمة المشتقات النفطية بحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من المسؤولين بينهم المحافظ عيدروس الزبيدي. وأكد هادي ضرورة وأهمية توافر المشتقات النفطية بصورة دائمة وعاجلة وسريعة لارتباطها بمعيشة وحياة المواطن على المستوى الخدماتي والاحتياج اليومي، وناقش مع المسؤولين في شركة مصافي عدن وشركة النفط آلية العمل من أجل توفير وإيجاد المشتقات خصوصا احتياجات مؤسسة الكهرباء والمستشفيات ومراكز الكلى والعناية الطبية لارتباطها بإنقاذ حياة المرضى.

وانتهى الاجتماع بجملة مقترحات وبدائل كفيلة بإنهاء الأزمة بصورة عملية ومدروسة، لكن دون الإعلان عن هذه الخطوات، وحث على ضرورة سداد الاستحقاقات المترتبة على خدمات الكهرباء لدى المؤسسات والمرافق الحكومية إضافة إلى تحمل المواطن مسؤوليته في سداد قيمة استهلاك فواتيره الشهرية لتامين استمرار الخدمة والحرص على ديمومتها. فيما أعلنت شركة مصافي عدن لتكرير النفط أنها ضخت 10 آلاف طن متري من مادتي البنزين والديزل ووزعتها على محطات الوقود المنتشرة في عموم مديريات عدن والمحافظات المجاورة.