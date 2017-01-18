«الهلال» يواصل توزيع المساعدات على رأس العارة وباب المندب

عدن (الاتحاد، وام)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع المساعدات الإنسانية للأسبوع الثاني على التوالي في مناطق رأس العارة وباب المندب في إطار عمليات الدعم والإغاثة التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة الشعب اليمني الشقيق الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة بسبب الحرب التي سببتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. ووزع فريق الهلال الأحمر 1000 سلة غذائية و100 خيمة على السكان المحتاجين لتمكينهم من التغلب على الأحوال المعيشية التي يعيشونها.

يأتي هذا الدعم المستمر في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الساحل الغربي في ذوباب حملة عسكرية تقوم بها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بإسناد من دول التحالف العربي لتطهيرها من المليشيات. وأكد فريق الهلال الأحمر أن هذا الدعم المقدم بداية لدعم سيستمر للمناطق المحررة خلال الأيام المقبلة.

وعبر سكان باب المندب والمناطق الساحلية عن ارتياحهم لهذه اللفتة الكريمة التي تقوم بها الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر تجاه الأسر الفقيرة. وقدموا شكرهم للإمارات لمواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية خصوصا مع تفاقم الأزمة وارتفاع أسعار المعيشة مقارنة بظروفهم الصعبة. وأعرب مسؤولو المنطقة عن تقديرهم لجهود هيئة الهلال الأحمر وفريق عملها المتواجد على الأرض اليمنية لمساعدة المحتاجين والفقراء. وكان فريق الهلال الأحمر وزع الأسبوع الماضي ما يزيد على 2700 سلة غذائية لمناطق الصبيحة، خور عميرة، رأس العارة وباب المندب.

من جهة ثانية، دشن محافظ مأرب سلطان العراده برفقة رئيس فريق الهلال الأحمر أحمد حسن هادي السيفي توزيع الحملة الرابعة من المساعدات الإماراتية والتي تشمل 10 آلاف سلة غذائية لأسر الشهداء والمرابطين بالجبهات في المحافظة. وعبر المحافظ عن شكره للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة وما يمر به الشعب اليمني من أوضاع مأساوية جراء الانقلاب. مؤكداً أن هذه المساعدات تعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين.