انتصارات جديدة في «نهم» ومصادرة أسلحة وصواريخ بالستية

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حقق الجيش اليمني أمس انتصارات جديدة في المعارك المحتدمة في بلدة نهم شرق صنعاء، مؤكدا في بيان أن قواته المدعومة براً من المقاومة الشعبية وجواً من طيران التحالف العربي تمكنت من تحرير جبلي دوه والعياني الإستراتيجيين لترتفع بذلك سيطرتها على خمسة جبال و12 مرتفعاً جبلياً في غضون يومين، وسط تكبيد مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عشرات القتلى والجرحى ورصد فرار مئات العناصر.

وقال قائد اللواء 310 مدرع العميد الركن محمد السوادي، في بيان عسكري: إن قوات الجيش دحرت المليشيات من مواقع عدة وحررت نحو 9 كيلومترات في جبهة الميمنة في نهم التي أصبحت شبه محررة، مؤكداً أهمية هذا التقدم في تأمين جبهتي القلب والميسرة، وقطع إمدادات المليشيات القادمة من محافظة الجوف المجاورة. فيما قال الناطق باسم المقاومة عبدالله الشندقي: إن قوات الشرعية استولت ولليوم الثاني على التوالي، على معدات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المليشيات، بينها صواريخ بالستية من طراز «زلزال» مع قاعدة إطلاق، وأربع مركبات عسكرية مثبت عليها رشاشات ثقيلة عيار 23 بالإضافة إلى مدرعة بي أم بي وجرافة تستخدم لشق الطُرق الجبلية وثلاثة مخازن للذخيرة وعشر قاذفات صاروخية آر بي جي وسبعة رشاشات متوسطة ومخازن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية وتموينية.

ونشر الجيش اليمني مساء أمس صوراً لبعض المعدات العسكرية والأسلحة والصواريخ التي تم الاستيلاء عليها في نهم. وقال الشندقي إن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها بغطاء جوي من التحالف الذي نفذ قرابة 50 غارة على مواقع شمال شرق البلدة وسط انهيارات كبيرة للمليشيات وفرارها باتجاه صنعاء. وقال اللواء الركن إسماعيل زحزوح، قائد المنطقة السابعة في الجيش التي تقود معارك نهم إن القوات حررت مساحات واسعة من الأراضي والمواقع واستعادت الكثير من العتاد، وأضاف «يصنع أبطال الجيش في المنطقة السابعة انتصارات عظيمة ويجرعون المليشيات الذل والهوان»، مشيدا بدور المقاومة وإسناد طيران «التحالف» المباشر والمستمر في دعم ومساندة تقدم الجيش صوب صنعاء.

وأجرى الرئيس عبدربه منصور هادي اتصالاً هاتفياً مساء أمس برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي اطلع خلاله على تطورات الأوضاع وسير العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات وهنأ بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش والمقاومة ضد قوى الدمار والخراب التابعة للمليشيات في نهم وشبوة وتعز والجوف وغيرها من المواقع، دفاعا عن الأمن والاستقرار وأعراض وكرامة المواطنين من الممارسات الخاطئة والجرائم الممنهجة التي ترتكبها المليشيات بطريقة لا تمت بصلة لأخلاقنا وقيمنا الإنسانية.