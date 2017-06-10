اتفاقية باريس.. أسباب أخرى للانسحاب

راميش بونورو*

يدافع الرئيس دونالد ترامب عن الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي استناداً على أسس وطنية. ومع الإعلان عن هذا القرار الأسبوع الماضي، قال إنه «انتخب ليمثل مواطني بيتسبيرج، وليس باريس».

وأحياناً يذهب مسؤولو الإدارة الأميركية إلى أبعد من ذلك. فقد أشار «سكوت بريت»، مدير وكالة حماية البيئة، إلى أن الاتفاق يهدف عمداً إلى عرقلة اقتصادنا. غير أنه ليست هناك أدلة كافية على هذه الرؤية. فإذا كان ترامب يؤمن بذلك، فلماذا قال إنه يريد إعادة التفاوض بشأن الاتفاق مع الدول التي تقف وراء «المؤامرة» على اقتصادنا بدعوى واجهة تغير المناخ؟

وفي رأيي أن هناك سبباً أقوى لترك الاتفاق، وهوى قضية وطنية أقوى، حيث إن من المرجح أن تكاليف تقييد استخدام الطاقة، كما سبق أن كتبت عندما أعلن ترامب قراره، ستفوق فوائد التخفيف من الاحترار العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4 في المئة بحلول عام 2100. وهذه تكلفة كبيرة. ونظراً لأنه من المتوقع أيضاً أن يكون العالم أكثر ثراء بحلول ذلك الوقت، فإن من المنطقي تخصيص الموارد للبحث عن كيفية للتخفيف من آثار الاحترار والتكيف معه بدلاً من تقليص استخدام الطاقة. ولذلك فإن الحلول التي هي على غرار اتفاقية باريس ليست في مصلحتنا الوطنية على أية حال.

وحقيقة أن جميع الحكومات الأخرى في العالم تقريباً تؤيد الاتفاق لا ينبغي أن تبعدنا عن متابعة مصالحنا. وعلينا أن نأخذ آراءهم في الحسبان عند اتخاذ قرارنا، لأن لنا مصلحة في أن تكون علاقاتنا جيدة مع هذه الدول. ولكن أحياناً تملي علينا مصالحنا أن نتخلى عن بقية العالم.

وهناك سبل أفضل وأخرى أسوأ للقيام بذلك. فالانسحاب من اتفاقية باريس ينظر إليه باعتباره دليلاً على ازدراء لحلفائنا الأوروبيين، وعداء للتعاون الدولي، وليس لأننا قد اخترنا أن نتخذ قرارات صارمة لضمان رفاهية بلادنا. وربما يترك القرار انطباعاً مختلفاً لو لم يقم ترامب بمعاملة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بطريقة غير مكترثة في كثير من تصريحاته خلال الحملة، أو لو مثلاً فكر في ترك منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن الانسحاب من الاتفاق سيكون مثيراً للجدل بشكل واسع.