جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأميركية على تعليق لترامب



تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018 جوهانسبرج (رويترز) احتجت جنوب أفريقيا لدى السفارة الأميركية في بريتوريا على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه، إن بعض المهاجرين من أفريقيا وهايتي يأتون من دول «حثالة»، ووصفت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا التصريح، الذي قالت مصادر إن ترامب أدلى به الأسبوع الماضي، خلال اجتماع بشأن قانون خاص بالمهاجرين، بأنه «فج ومهين»، وقالت إن نفي ترامب له فيما بعد ليس قاطعاً. وقالت الوزارة «العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبقية دول أفريقيا يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم»، وأضافت أنها ستطلب من القائم بالأعمال في السفارة الأميركية أن يفسر تصريحات ترامب.. وواجه ترامب إدانات من العديد من الدول الأفريقية والمنظمات الحقوقية بسبب تصريحاته. واستدعت وزارة خارجية بتسوانا السفير الأميركي للاحتجاج.