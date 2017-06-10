الشريان والعكبري يتصدران الهدافين «الخير الرمضانية» لأبوظبي للإعلام

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق غداً مباريات الدور نصف النهائي لبطولة «الخير الرمضانية» التي تنظمها أبوظبي للإعلام؛ إذ تجمع المباراة الأولى دائرة الخدمات المساندة 1 مع دائرة التلفزيون 2، على أن تجمع المباراة الثانية مؤسسة لايف 2 مع مؤسسة لايف 1، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة مساء الاثنين.
تشارك في البطولة عشرة فرق تمثل مختلف إدارات ودوائر أبوظبي للإعلام والشركات التابعة، حيث تهدف البطولة إلى تعزيز العلاقات ما بين الموظفين وخلق بيئة عمل مترابطة من خلال النشاط الرياضي الذي ينعكس إيجاباً على أداء منظومة العمل المؤسسي.
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ومع ختام الدور التمهيدي، بات جدول ترتيب المجموعة الأولى يشير إلى صدارة دائرة الخدمات المساندة 1 بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة، وحل فريق مؤسسة لايف 1 ثانياً برصيد 9 نقاط، وثالثاً فريق مؤسسة أدفانس 4 نقاط، ثم شركة المتحدة للطباعة والنشر رابعاً برصيد 3 نقاط، وبالمركز الأخير فريق دائرة التلفزيون 1 برصيد نقطة واحدة فقط.
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وتصدر لائحة هدافي المسابقة اللاعبون هزاع الشريان من دائرة التلفزيون 2، وحمد العكبري من لايف 2 برصيد 10 أهداف لكل لاعب، وحل خلفهما علي الكربي من لايف 2 في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، ثم رمضان صديق من دائرة التلفزيون 2 برصيد 5 أهداف، ثم غانم المزروعي والحسن الحكيم من دائرة الخدمات المساندة 1 برصيد 4 أهداف لكل لاعب.