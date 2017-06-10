الشريان والعكبري يتصدران الهدافين «الخير الرمضانية» لأبوظبي للإعلام

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً مباريات الدور نصف النهائي لبطولة «الخير الرمضانية» التي تنظمها أبوظبي للإعلام؛ إذ تجمع المباراة الأولى دائرة الخدمات المساندة 1 مع دائرة التلفزيون 2، على أن تجمع المباراة الثانية مؤسسة لايف 2 مع مؤسسة لايف 1، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة مساء الاثنين.

تشارك في البطولة عشرة فرق تمثل مختلف إدارات ودوائر أبوظبي للإعلام والشركات التابعة، حيث تهدف البطولة إلى تعزيز العلاقات ما بين الموظفين وخلق بيئة عمل مترابطة من خلال النشاط الرياضي الذي ينعكس إيجاباً على أداء منظومة العمل المؤسسي.

وشهدت الجولة الخامسة «الأخيرة» من عمر الدور الأول فوز دائرة الخدمات المساندة 1على مؤسسة أدفانس بالانسحاب 3-0، ومؤسسة لايف 1 على شركة المتحدة للطباعة والنشر 2-صفر، ودائرة التحرير والنشر على دائرة الخدمات المساندة 2 بالانسحاب 3-0، ومؤسسة لايف 2 على دائرة التلفزيون 2 بنتيجة 4-1.

ومع ختام الدور التمهيدي، بات جدول ترتيب المجموعة الأولى يشير إلى صدارة دائرة الخدمات المساندة 1 بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة، وحل فريق مؤسسة لايف 1 ثانياً برصيد 9 نقاط، وثالثاً فريق مؤسسة أدفانس 4 نقاط، ثم شركة المتحدة للطباعة والنشر رابعاً برصيد 3 نقاط، وبالمركز الأخير فريق دائرة التلفزيون 1 برصيد نقطة واحدة فقط.

أما على صعيد المجموعة الثانية، فتصدرها فريق مؤسسة لايف 2 برصيد 12 نقطة، وخلفه فريق دائرة التلفزيون 2 برصيد 9 نقطة، ثم دائرة المالية في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ودائرة التحرير والنشر في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وحل في المركز الأخير فريق دائرة الخدمات المساندة 2 بلا نقاط.

وتصدر لائحة هدافي المسابقة اللاعبون هزاع الشريان من دائرة التلفزيون 2، وحمد العكبري من لايف 2 برصيد 10 أهداف لكل لاعب، وحل خلفهما علي الكربي من لايف 2 في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، ثم رمضان صديق من دائرة التلفزيون 2 برصيد 5 أهداف، ثم غانم المزروعي والحسن الحكيم من دائرة الخدمات المساندة 1 برصيد 4 أهداف لكل لاعب.