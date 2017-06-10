خالد السعدي (كوناس)

تستضيف مدينة كوناس في ليتوانيا، اليوم وغداً، الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 2، وبمشاركة زوارق فريق أبوظبي الطامحة للمراكز الأولى، و25 متسابقاً من القارة الأوروبية.

وتنطلق اليوم منافسات وتحدي سباق أفضل زمن، والذي سيتحدد من خلاله مراكز المتسابقين من خلال السباق الرئيس للجولة، والذي ينطلق غداً ليكون ختام منافسات المرحلة الأولى من مراحل البطولة، والتي من المتوقع أن تستمر لست مراحل كاملة في قارة أوروبا هذا الموسم ابتداءً من يونيو، وتنتهي في أكتوبر، كما ينطلق اليوم أيضاً تحدي الماتش ريس أيضاً، والذي يعد من السباقات الثابتة من خلال جولات الفورمولا 2.

ويشارك فريق أبوظبي اليوم بنجومه راشد القمزي، ومحمد المحيربي وبزورقين مع وجود المتسابق الاحتياطي راشد الرميثي، وتأتي مشاركة الفريق والحضور في البطولة ليكون موسمه الثاني على التوالي، حيث شارك في الموسم الماضي، وأنهى المشاركة ببصمة قوية عبر الوجود على منصة التتويج في ختام أكثر من جولة، وكان فريق أبوظبي قد شارك أيضاً في الموسم الماضي في خمس جولات من أصل سبع أقيمت من خلالها البطولة العالمية.

وتعد الفورمولا- 2 واحدة من البطولات العريقة والقوية على مستوى القارة الأوروبية، حيث تقام وبشكل سنوي، وبمشاركة أعرق المتسابقين في هذه الفئة.