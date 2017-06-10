رويال يدافع عن اللقب أمام الجوارح والوطنية مع الإمبراطور

عماد النمر (الشارقة)

تشهد صالة نادي الشارقة الرياضي الليلة منافسات نصف نهائي بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حيث يلتقي فريق الوطنية مع الإمبراطور، ورويال مع الجوارح، ومن المنتظر أن تشهد مباراتا اليوم منافسة قوية، وصراعاً شرساً، بين الفرق الأربعة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، ويبرز اسم رويال «حامل اللقب» والإمبراطور أحد أقوى الفرق في البطولة كمرشحين فوق العادة للتنافس على لقب النسخة الثانية.

وأكمل الإمبراطور والجوارح عقد المربع الذهبي للبطولة أول من أمس، عقب تغلب الأول على إكسترا التخطيط بثمانية أهداف مقابل هدف، وفوز الثاني على العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأقيمت المباراتان، بحضور حشد جماهيري غفير تقدمهم ضيوف الشرف سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والمدرب سالم ربيع بوسماح نجم النصر والمنتخب الوطني السابق، وسالم جوهر نجم العين والمنتخب السابق، وسالمين خميس نجم الأهلي، ومحمد مرزوق نجم نادي الشباب ويوسف سعيد لاعب نادي الشارقة.

وشهد اليوم العاشر من البطولة إقامة آخر مباريات الدور ربع النهائي، في الأولى ضرب الإمبراطور بقوة منذ الدقائق الأولى، وترجمها بالهدف الأول عن طريق أحمد عبد الله، وأضاف عبد الكريم جميل الهدف الثاني، وتلاه محمد عبيد بالهدف الثالث، لتحسم الأمور تقريباً، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمبراطور 0/‏3.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الإمبراطور التألق، وسجل محمد عبيد هدفه الثاني والرابع لفريقه، ويزيد عبد الكريم جميل الغلة بالخامس، ويضيف الكويتي عبد الرحمن طلال السادس، وينجح محمد عاشور في تسجيل أول أهداف إكسترا التخطيط، لكن الإمبراطور يرد بالهدف السابع لمحمد بولادي، وقبل نهاية المباراة يحتسب الحكم ركلة جزاء يسجل منها عبد الرحمن فهد الهدف الثامن، لينتهي اللقاء بفوز الإمبراطور 1/‏8.

وشهدت المباراة الثانية التي جمعت الجوارح والعميد ندية كبيرة، وسيطر التعادل 2/‏2 على نتيجة الوقت الأصلي للقاء، وحسمت النتيجة للجوارح 3/‏2 في الأشواط الإضافية، وجاء الهدف الأول للجوارح بعد 9 دقائق من ركلة جزاء سددها المعتز بالله عبد السميع، لكن العميد أدرك التعادل سريعاً عن طريق هاشم صفر، وينجح جابر صفر في إضافة الهدف الثاني من تسديده قوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد 1/‏2.

وفي بداية الشوط الثاني أدرك علي الخمري التعادل للجوارح، لتعود المباراة لنقطة البداية، ويسعى كل فريق إلى التسجيل من أجل حسم النتيجة لمصلحته، إلا أن الكرة أبت أن تسكن الشباك لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2/‏2، ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية، وينجح علي الخمري في إضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث للجوارح، لينتهي اللقاء بفوز الجوارح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.