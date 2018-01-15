واشنطن تنفي صحة تصريح لترامب عن «علاقة جيدة» بزعيم كوريا الشمالية

واشنطن (أ ف ب)
نفى البيت الأبيض وصحح تصريحاً نسب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول فيه، إنه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن ترامب قوله في مقابلة الخميس الماضي «أُقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونج اون».
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وأضاف «وهم كانوا يعلمون بالتحديد ما قلته وما عنيته. إنهم فقط يسعون للحصول على مادة إعلامية. إنها أخبار كاذبة!».
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وفي المقابلة نفسها رفض ترامب أن يكشف ما إذا كان قد تحدث إلى كيم. وقال «لا أقول إنني فعلت ذلك ولا إنني لم أفعل ذلك. فقط لا أُريد التعليق على ذلك».