واشنطن تنفي صحة تصريح لترامب عن «علاقة جيدة» بزعيم كوريا الشمالية

واشنطن (أ ف ب)

نفى البيت الأبيض وصحح تصريحاً نسب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول فيه، إنه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن ترامب قوله في مقابلة الخميس الماضي «أُقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونج اون».

لكن ترامب كتب في تغريدة على تويتر «من الواضح أنني لم أقل ذلك. أنا قلت: (قد) أُقيم علاقة جيدة مع كيم جونج اون، هناك اختلاف كبير. لحسن الحظ نحن نقوم بتسجيل الأحاديث مع المراسلين».

وأضاف «وهم كانوا يعلمون بالتحديد ما قلته وما عنيته. إنهم فقط يسعون للحصول على مادة إعلامية. إنها أخبار كاذبة!».

وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز قالت إن الجملة التي نقلتها الصحيفة وتوحي بأن كيم وترامب على اتصال، كانت شرطية. وأوضحت في تغريدة على تويتر إن «الرئيس قال (قد أٌقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ اون.. قد أُقيم..وليس اقيم».ونشر البيت الأبيض والصحيفة كل على حدة تسجيلا للجملة التي قالها ترامب أثناء المقابلة، ويبدو أن البيت الابيض محق في نفيه مع أن الفارق في اللفظ بين الكلمتين ليس واضحا. وقالت ساندرز في تغريدتها إن وول ستريت جرنال ما زالت تنشر أخباراً كاذبة - تصريحاً محوراً للرئيس».

وفي المقابلة نفسها رفض ترامب أن يكشف ما إذا كان قد تحدث إلى كيم. وقال «لا أقول إنني فعلت ذلك ولا إنني لم أفعل ذلك. فقط لا أُريد التعليق على ذلك».