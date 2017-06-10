4 مباريات في ربع نهائي بطولة «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)
تنطلق مساء اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات الكرة في نسختها السابعة، والمقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك بإقامة 4 مباريات ضمن هذا الدور بنظام خروج المغلوب، وتأهل الفائزين إلى الدور نصف النهائي.
وتبدأ المنافسات في العاشرة مساء بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الإعصار مع فريق المرحوم خميس بن مزينة، في حين تجمع الثانية فريقي سبورت فور آوول وبن درويش، ويتبعهما في الحادية عشرة مساءً إقامة مباراتين أخرتين بين فريقي «إم كيه إس» مع محمد علي، والدفاع المدني مع جوما.
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وفي المجموعة الثالثة، حسم فريق «إم كيه إس» الصدارة بـ12 نقطة، وجاء بعده الدفاع المدني ليتأهل كلا الفريقين إلى الربع نهائي، فيما ذهب المركز الأول في المجموعة الرابعة إلى فريق «جوما» برصيد 10 نقاط، وجاء بعده فريق محمد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
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وضمن منافسات الجولة نفسها وعلى الرغم من خروجهما المبكر من البطولة، إلا أن فريقا ليدر سبورت والتقنية قدما مباراة حماسية ومتكافئة على الرغم من كُثر الأهداف في المباراة التي شهدت تسجيل 19 هدفاً، وانتهت بفوز ليدر سبورت 10-9
على جانب آخر، وعد جميل منصور جميل أصغر لاعبي البطولة (13 عاما)، بالعودة في نسخة العام المقبل، بهدف المنافسة على اللقب، خصوصاً أن مشاركته الحالية برفقة والده منصور جميل، وأعمامه الأربعة مع فريق ليدر سبورت لم تكلل بالنجاح.