9 لاعبات في منتخب الجو جيتسو لألعاب الصالات الآسيوية

أمين الدوبلي (أبوظبي)

اختارت اللجنة الفنية باتحاد الجو جيتسو 9 لاعبات لتأهيلهن من أجل المشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية للصالات في تركمتنستان سبتمبر المقبل، ضمن بعثة المنتخب الوطني، وهم طيف العرياني، ووديمة اليافعي، وريم الهاشمي، ومريم الهنائي، وحصة ثاني، ومريم المنصوري، وسلوى أل علي، وشما المرر.

وتم وضع برنامج إعداد مكثف لهن يتضمن تدريبات يومية، ثم مشاركة في بطولة آسيا للجو جيتسو التي تقام في هانوي أغسطس، ومن بعدها معسكر داخلي في أبوظبي بمشاركة عدد من اللاعبات الدوليات من الأردن واليابان وبولندا، من أجل توفير فرص الاحتكاك القوية، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية قبل السفر مباشرة إلى تركمانستان.

أما بعثة الرجال لبطولة آسيا للصالات التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية تضم 13 لاعباً، هم: فيصل الكتبي، ويحيي الحمادي، ومبارك عمرو، وزايد الكعبي، وسعود الحمادي، وخلفان بالهول، وسالم السويدي، ومحمد القبيسي، وإبراهيم الحوسني، وسعيد المرزوعي، وزايد المنصوري، وخليفة السويدي، وعبيد النعيمي، صرح بذلك يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد.

وأكد البلوشي أن برنامج إعداد المنتخب سوف يشهد تكثيف التدريبات في الفترة ما بعد عيد الفطر المبارك، وأن معظم لاعبي منتخبنا الوطني سوف يشاركون في بطولة أولمبياد الضباط لاختبار قدراتهم والعودة للمنافسة على البساط، وأنه فترة ما بعد العيد سوف تكون تحضيرية مكثفة قبل السفر للمشاركة في بطولة تايلاند الشاطئية يوليو المقبل، بعشرة لاعبين هم خلفان بالهول، وإبراهيم الحوسني، ومبارك عمرو، وسعود الحمادي، ومحمد مسلم، وسعيد المزروعي، وزايد المنصوري، وخليفة السويدي، وعبيد الكعبي، وسوف تكون تلك البطولة مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية في سان دييجو بالولايات المتحدة الأميركية، وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة جهة عمل اللاعبين المهمين خلفان بالهول حزام بنفسجي، وسعود الحمادي حزام أزرق، من أجل المشاركة في هذا الحدث الذي سيقام في مدينة بتايا.

وأضاف أن الهدف الأكبر العام الجاري هو بطولة العالم في بولندا التي تقام في نهاية يوليو، بمشاركة القوة الضاربة من منتخبنا فيصل الكتبي، ويحيي الحمادي، ومحمد القبيسي، وطالب الكربي، ودورة ألعاب الصالات الآسيوية بتركمانستان، ومن ثم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وكل هذه المشاركات تصب في النهاية في مصلحة الإعداد لآسياد جاكرتا في صيف عام 2018.

وقال البلوشي: لن يقتصر اهتمامنا هذا العام على اللاعبين فقط، ولكننا نركز أيضاً على تخريج حكامنا المواطنين، ومثلما كان لنا إبراهيم الحوسني الموسم الماضي، لدينا عبيد الكعبي وعلي الدرعي هذا العام، وسوف يسافر عبيد الكعبي للتحكيم في جولات أبوظبي جراند سلام، وأولها جولة طوكيو في منتصف يوليو المقبل.

وحول كيفية المواءمة بين جولات أبوظبي جراند سلام الخمس في طوكيو ولوس انجلوس، وريو دي جانيرو، وأبوظبي ولندن، والمشاركات الخارجية الكثيفة في العام الجاري قال: جولات أبوظبي جراند سلام سوف نعتمد على الأندية فيها بالأساس، وقد خاطبنا الأندية من أجل تجهيز لاعبيها والاستعداد للمشاركة فيها، فيما نشارك بلاعبي المنتخب في جولتي ريو دي جانيرو وأبوظبي فقط، نظراً لوجود فراغ زمني يسمح بذلك، في الوقت نفسه الذي سوف نقلل فيه أيضاً من مشاركة لاعبي المنتخب في البطولات المحلية أيضاً.

أشار إلى أن من حسن الحظ أن بطولة نادي الضباط سوف تقام بدون بدلة، وهي إعداد رائع لبطولة تايلاند الشاطئية التي تقام أيضاً بدون بدلة، وبعدها بطولة بطولة كولومبيا الشاطئية التي تقام بدون بدلة أيضاً، ثم بطولة أبوظبي العالمية الشاطئية التي تقام في شهر يناير من عام 2018، والتي ستكون بمثابة بروفة نهائية لدورة الألعاب العالمية الشاطئية العالمية في سان دييجو.