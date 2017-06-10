54 لاعباً في طاولة زهر «القدرة القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أمس الأول، فعاليات بطولة شركة القدرة القابضة الثامنة عشرة لطاولة الزهر، بصالة اتحاد المصارعة والجودو بمنطقة المشرف في أبوظبي (أرينا تيتان)، والتي يشارك فيها 54 لاعباً من 16 دولة.

وهنأ محمد بن ثعلوب في كلمته بالافتتاح، القيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وشكر اللاعبين المشاركين، خاصة المؤسسين للبطولة، مؤكداً أن الحرص على استمرارها يأتي من منطلق الاهتمام الذي يوليه بمختلف الرياضات التخصصية والتي تضم العديد من الرياضيين على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن منافسات طاولة الزهر وجدت اهتماماً كبيراً في كثير من بلدان العالم، مما أكسبها شعبية وقاعدة عريضة، كحال العديد من الألعاب الفردية.

وحضر الافتتاح ناصر التميمي مدير البطولة، أمين عام الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والشخصيات الرياضية، وشهدت الجولة الأولى العديد من المفاجآت بخروج أبرز اللاعبين المصنفين الأوائل، وفي مقدمتهم المخضرم عادل بري وسمير باقري وحامل برونزية البطولة الماضية فايز عبد الهادي أبو صهيون.

وجرى على هامش الجولة الافتتاحية السحب على جوائز شهر رمضان المبارك القيمة المقدمة من شركة القدرة القابضة، ابتهاجاً بهذه المناسبة ومساهمة في إنجاح البطولة السنوية، والتي شملت حضور حفل افتتاح البطولة وعددهم 80 فرداً، وقد فاز بالجائزة الأولى، وهي عبارة عن هاتف أيفون، رعد حسن، ونال الجائزة المالية القيمة الثانية نبيل جعبري، وفاز بالجائزة المالية الثالثة إبراهيم حلاب من إدارة العلاقات العامة باتحاد المصارعة والجودو.