«منيرة» تحلق بكأس «الوثبة ستاليونز»

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت المهرة «منيرة» للنجيفي ريسنج، وبإشراف دايمين وتريجانت، وبقيادة الفارس كريستوفر سوميلون، لقب الجولة الثالثة من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، والذي أقيم أمس الأول بمضمار لاتست دي بوش بفرنسا، وأقيم السباق ضمن النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الذي يتضمن كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وكأس مزرعة الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليود، والمؤتمر العالمي لخيول السباق، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

وأقيم سباق كأس الوثبة ستاليونز لأول مرة في الجزائر، تماشياً مع استراتيجية المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة إلى الفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وشارك في السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الثالثة، 7 خيول، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 15 ألف يورو، وتفوقت المهرة «منيرة» بفارق عنق عن المهر «الهايم» للشقب ريسنج، وبإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان اوج، فيما جاء في المركز الثالث المهر «افون بريدج» لبريند فان دالفسن، وبإشراف اليزابيث بيرنارد وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو.