الصراع يشتعل في سباعيات القدم لبلوغ النهائي

العين (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس الأول، راعي بطولة العين الرمضانية، منافسات بطولة سيدات كرة اليد التي تشارك فيها أكثر من 150 لاعبة من الإمارات والدول العربية والأجنبية يمثلون 8 فرق، وتقام مبارياتها على الصالة الرياضية بنادي أصحاب الهمم.

وفي تصريح له عقب الافتتاح، أشاد معاليه بالمشاركة الكبيرة في هذه البطولة مرحباً بالجميع وبوجودهن في بلدهن الثاني الإمارات، متمنياً لهن قضاء أوقات ممتعة وسعيدة بدار الزين وسط أجواء تنافسية شريفة وتقديم أفضل ما لديهن.

كما شكر نسرين بن درويش رئيسة لجنة البطولة، مثمناً جهودها الكبيرة وجميع اللجان العاملة بالبطولة ونادي أصحاب الهمم الذي يحتضن منافسات كرة اليد، وأكد أن هذا الحدث سوف يستمر للسنوات طويلة قادمة، ما يحفز بنات الإمارات على ممارسة هذه الرياضة واتساع رقعتها في الدولة، ويصب في النهاية بمصلحة المنتخبات الوطنية.

وفي أولى المباريات، نجح فريق الجزيرة في حصد أول 3 نقاط، عقب فوزه المستحق على فريق بلدية دبي بنتيجة 25/‏‏10 بعد تسيده المواجهة لعباً ونتيجة بعد آخر تعادل للفريقين 2/‏‏2 منهياً الشوط الأول لمصلحته 14/‏‏5، ليرفع راية التحدي لبقية الفرق. أدار اللقاء، إسماعيل سالم وصالح بالحاج وجمعة العشر وأم الزين والمراقب ياسر سليم.