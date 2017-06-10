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نادي دبي وصيفاً وكلباء ثالثاً

مركز أبوظبي بطل المصارعة في «أولمبياد الضباط»
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تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توج مركز أبوظبي بلقب بطولة المصارعة التي اختتمت أمس الأول، ضمن أولمبياد الضباط الرمضاني الـ21، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة.

وشهدت البطولة مشاركة 150 مصارعاً في فئتي الشباب والرجال في 10 أوزان، وحل نادي دبي بالمركز الثاني، وجاء نادي كلباء في المركز الثالث، وحصل نادي العين على المركز الرابع.

وتوج الفائزين في الختام، ناصر التميمي أمين سر اتحاد المصارعة والجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، وصلاح السلومي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، مدير البطولة، وأمل بوشلاخ المنسق العام للبطولة، وقدم السلومي درع البطولة للتميمي تقديراً لمشاركة الاتحاد الدائمة.

وحقق مركز أبوظبي المركز الأول بعد أن حصد 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وبرونزيتان، وفاز نادي دبي بالمركز الثاني برصيد 5 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات وواحدة فضية، وحاز كلباء المركز الثالث برصيد 3 ميداليات ملونة، منها ذهبية وفضيتان، وحصل العين على المركز الرابع بميداليتين ذهبية وفضية.

وحل محمد علي حسن عبدالله في المركز الأول في وزن تحت 32 كجم، ونال خالد حسن فادي المركز الثاني، وحصل محمد سلطان طريف على المركز الثالث، وفي وزن تحت 37 كجم حل علي حسين إسماعيل بالمركز الأول، وحاز سيف خميس على المركز الثاني، ونال جيمي أوتاتي المركز الثالث، وفي وزن تحت 47 كجم توج أحمد جاسم بالمركز الأول، وفاز محمد عبدالغفار بالمركز الثاني، وحصل حسين محمد صالح على المركز الثالث. ... المزيد
     
 

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