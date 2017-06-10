مركز أبوظبي بطل المصارعة في «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

توج مركز أبوظبي بلقب بطولة المصارعة التي اختتمت أمس الأول، ضمن أولمبياد الضباط الرمضاني الـ21، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة.

وشهدت البطولة مشاركة 150 مصارعاً في فئتي الشباب والرجال في 10 أوزان، وحل نادي دبي بالمركز الثاني، وجاء نادي كلباء في المركز الثالث، وحصل نادي العين على المركز الرابع.

وتوج الفائزين في الختام، ناصر التميمي أمين سر اتحاد المصارعة والجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، وصلاح السلومي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، مدير البطولة، وأمل بوشلاخ المنسق العام للبطولة، وقدم السلومي درع البطولة للتميمي تقديراً لمشاركة الاتحاد الدائمة.

وحقق مركز أبوظبي المركز الأول بعد أن حصد 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وبرونزيتان، وفاز نادي دبي بالمركز الثاني برصيد 5 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات وواحدة فضية، وحاز كلباء المركز الثالث برصيد 3 ميداليات ملونة، منها ذهبية وفضيتان، وحصل العين على المركز الرابع بميداليتين ذهبية وفضية.