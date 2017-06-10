حمدان بن محمد يشهد «تحدي ناس الليلي» في «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس الأول، منافسات الفرق لبطولة «تحدي ناس الليلي» التي تم ضمها للمرة الأولى لبرنامج دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سموه، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين درهم.

وتابع سموه، المشاركون الذين بلغ عددهم 650 من الجنسين، يمثلون 140 فريقاً، يتقدمهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، الذي أنهى المنافسات التي تضمنت 13 عائقاً متنوعاً بدرجة الصعوبة ما بين تحديات التسلق والسباحة والزحف والجري، والتي تم تصميمها لاستخراج أفضل ما لدى المشاركين من طاقة وعزيمة وتحفزهم على تقديم أقصى أداء بدني وذهني.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا النوع من الرياضات التي تتضمن تحديات وصعوبات يتشابه مع طبيعة الحياة التي تتضمن صعوبات وتحديات على الإنسان أن يواجهها، وهذا من أهم أسباب نجاح وانتشار هذه الرياضة، كما أكد أن أجواء شهر رمضان الفضيل، تضفي على دورة ند الشبا الرياضية طابعاً مميزاً، وترتقي بمستويات التنافس فيها.

وأمر سموه، بتكريم عائلة شاركت كفريق حمل اسم «أنجل ووف» في المنافسات الأولى من نوعها، وضم فريق العائلة طفلهم «ريو» المصاب بمرض التوحد، حيث أمر سموه بتكريمهم بجائزة مالية تعادل جائزة الفريق الفائز بالمركز الأول، وذلك تقديراً من سموه لإرادة العائلة، ودعماً لأصحاب الهمم، واعتبارهم فائزين في سباق إثبات الإرادة والجدارة في مواجهة التحديات.