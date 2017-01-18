انهيار فنزويلا.. الكابوس المحتمل!

روبيي جرامر*

تتنافس أماكن نائية مثل الصين، وكوريا الشمالية، وإيران، وريتز كارلتون موسكو، على أي منها يكون أول أزمة كبرى يواجهها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. لكن فنزويلا التي تعاني انسداداً سياسياً وكارثة اقتصادية، تشق طريقها بسرعة إلى رأس القائمة، وقد تشكل أول اختبار كبير لإدارة ترامب المبتدئة.

وكانت فنزويلا قد تحولت بالفعل إلى دولة تعيش فوضى عارمة تحت حكم الرئيس الراحل «هوجو شافيز». وبعد وفاته تدهورت الأحوال بسرعة تحت حكم الرئيس نيكولاس مادورو الذي حل محله، خصوصاً بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط على مدار العامين الماضيين. وحالياً تعاني البلاد من نقص الأغذية، والأدوية، ومن تضخم رهيب، ومن احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة.

وبحثاً عن حل سياسي سلمي للأزمة، دعمت الولايات المتحدة دعوة للحوار بين حكومة مادورو وائتلاف جماعات المعارضة. ويسعى هذا الحوار الذي روَّج له الفاتيكان في أكتوبر الماضي، إلى إيجاد أرضية مشتركة، خصوصاً عقب دعوة المعارضة مادورو للتنحي عن منصبه بعد الهزائم الانتخابية الأخيرة التي تعرض لها حزبه، لكن تلك المحادثات الممهدة للحوار توقفت.

ويشار إلى أن «ماريا كورينا ماتشادو»، وهي من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا، قد علقت على فشل تلك المحادثات قائلة: «لا يمكن لنا أن نطلق على مثل هذه المحادثات حواراً، لأنها ليست كذلك، بل عبارة عن غش».

وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول أميركي كبير، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه: «نحن لسنا واثقين من أن الحوار سيؤدي إلى تسوية، ولا نريد الانخراط في حوار سيقود إلى مزيد من التصعيد والعنف». والمقاربة التي تنتهجها الولايات المتحدة مقصودة، كما يقول المسؤول الأميركي المشار إليه، والهدف هو تهميش تأثير ما أطلق عليه شافيز «الثورة البوليفارية»، والتي نجح من خلالها في كسب ولاء بعض الشخصيات السياسية المناهضة للولايات المتحدة.