الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار



تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 بنجالور (رويترز) انخفض الذهب أمس للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار، بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية، لكن معظم المستثمرين يتجاهلون حالة الضبابية على ما يبدو. وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1273.81 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل 0.4 % منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة، تسليم أغسطس، 0.2 %، إلى 1276.40 دولار للأوقية. وتعرض الذهب لضغوط أمس بسبب شهادة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي السابق جيمس كومي أمام الكونجرس وبيانات اقتصادية إيجابية.