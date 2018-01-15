الإمارات رائدة في الإغاثة ومكافحة الإرهاب

دينا مصطفى (أبوظبي)
أكد النائب الأول لرئيس وزراء كوسوفو وزير الخارجية بهجت باكولي دور الإمارات الفعال والمهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أن بلاده ستظل صديق الإمارات الوفي والداعم الأساسي لها في محاربتها الإرهاب والتطرف. وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»، إن الإمارات نموذج يحتذى به في نشر التسامح وقبول فكر الآخر، مشيراً في هذا الإطار إلى احتضان الإمارات أكثر من 200 جنسية مختلفة على أراضيها.
وأشاد باكولي بدور الإمارات الرائد في مجال العمل الإنساني، مشدداً على مكانتها المرموقة على مستوى المنطقة، وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي، وقال: «الإمارات تكافح الإرهاب من جهة، وتساعد في عمليات الإغاثة الإنسانية من جهة أخرى، فالإمارات تعطي دون أن تنتظر شيئاً في المقابل».
وقال إن مواقف الإمارات المشرفة في الاعتراف بجمهورية كوسوفو والمواقف التاريخية الممتدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي شملت تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية ومئات الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات إلى شعب كوسوفو لمساعدته على تجاوز محنته، فضلاً عن أن الإمارات كانت من بين الدول الأولى التي اعترفت بجمهورية كوسوفو. وأكد الحرص المشترك لقيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
المساعدات مشهود لها
ورأى باكولي أن المساعدات الإماراتية لكوسوفو مشهود لها، والإمارات كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى مساعدة شعب كوسوفو أثناء المحنة التي تعرض لها في عام 1999، حيث أقامت مخيماً إغاثياً في ألبانيا على الحدود مع كوسوفو أطلق عليه اسم «مخيم كوكس»، وكان من أهم المخيمات الإغاثية التي قدمت العون الإنساني للاجئي كوسوفو، وأوضح أن المساعدات الإماراتية توالت على كوسوفو، حيث شاركت قوة إماراتية لحفظ السلام في بلاده، كما قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات إغاثية وتنموية كبيرة لشعب كوسوفو، كما بنت الإمارات مستشفى كبيراً في مدينة فوشتري أطلق عليه مستشفى الشيخ زايد يقدم الخدمات الصحية لسكان المدينة ولكل المرضى الذين يأتون إليه من مدن كوسوفو الأخرى، حيث أصبح مَعْلماً صحياً إماراتياً فريداً يشهد على العمل الإنساني الكبير لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها. ... المزيد