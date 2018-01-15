الإمارات رائدة في الإغاثة ومكافحة الإرهاب

دينا مصطفى (أبوظبي)

أكد النائب الأول لرئيس وزراء كوسوفو وزير الخارجية بهجت باكولي دور الإمارات الفعال والمهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أن بلاده ستظل صديق الإمارات الوفي والداعم الأساسي لها في محاربتها الإرهاب والتطرف. وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»، إن الإمارات نموذج يحتذى به في نشر التسامح وقبول فكر الآخر، مشيراً في هذا الإطار إلى احتضان الإمارات أكثر من 200 جنسية مختلفة على أراضيها.

وأشاد باكولي بدور الإمارات الرائد في مجال العمل الإنساني، مشدداً على مكانتها المرموقة على مستوى المنطقة، وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي، وقال: «الإمارات تكافح الإرهاب من جهة، وتساعد في عمليات الإغاثة الإنسانية من جهة أخرى، فالإمارات تعطي دون أن تنتظر شيئاً في المقابل».

وقال إن مواقف الإمارات المشرفة في الاعتراف بجمهورية كوسوفو والمواقف التاريخية الممتدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي شملت تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية ومئات الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات إلى شعب كوسوفو لمساعدته على تجاوز محنته، فضلاً عن أن الإمارات كانت من بين الدول الأولى التي اعترفت بجمهورية كوسوفو. وأكد الحرص المشترك لقيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

المساعدات مشهود لها