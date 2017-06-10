ألمانيا تطالب بريطانيا بتشكيل «حكومة الخروج» بسرعة

فولفنبوتل (رويترز)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل أمس، إنه يأمل أن تشكل بريطانيا حكومة قريباً لإجراء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أغلبيتها في الانتخابات المبكرة.

وقال جابرييل في مؤتمر صحفي ببلدة فولفنبوتل الألمانية، «ما آمله فحسب هو تشكيل حكومة سريعاً يمكننا التفاوض معها بصورة جدية وأن نبقي إن أمكن، بريطانيا قريبة قدر المستطاع من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن نتيجة الانتخابات، وهي ضربة لماي التي أيدت الخروج من الاتحاد الأوروبي، أظهرت أن البريطانيين «لن يتم اللعب معهم». وتابع «اعتقد أن رسالة الانتخابات هي: إجراء مناقشات عادلة مع الاتحاد الأوروبي والتفكير مجددا فيما إذا كان من الجيد لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة». وأخفقت ماي في الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة التي جرت الخميس. وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس، إنها ستطلب تفويضاً من الملكة إليزابيث الثانية بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.