«ديوا» تستقبل وفداً من عجمان للاطلاع على أنظمة ‬عمل ‬الهيئة

دبي (الاتحاد)

‬استقبلت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬وفداً ‬من ‬شرطة ‬عجمان ‬للاطلاع ‬على ‬تجربة ‬الهيئة ‬الرائدة ‬في ‬مجال ‬العمل ‬الحكومي، ‬وأنظمة ‬العمل ‬التي ‬تتبناها ‬الهيئة، ‬وفق ‬أفضل ‬الممارسات، ‬وأعلى ‬مستويات ‬الجودة ‬العالمية. وكان في استقبال الوفد الزائر المهندس وليد سلمان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة، وضم الوفد العقيد‏‭ ‬محمد ‬شيبان، ‬مدير ‬مكتب ‬القائد ‬العام ‬لشرطة ‬عجمان، ‬والرائد ‬عبد الله ‬علوان، ‬نائب ‬مدير ‬الاستراتيجية، ‬والنقيب ‬عبد ‬الرحمن ‬الشامسي، ‬رئيس ‬قسم ‬التخطيط ‬الاستراتيجي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي أجرتها العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات لهيئة كهرباء ومياه دبي للاستفادة من تجربتها الرائدة في التحول نحو الجيل الرابع، والاستفادة من خبرة الهيئة في هذا المجال ومشاركة المعرفة. وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً حول إنجازات الهيئة التي أهلتها للفوز بالجائزة الأولى في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته العشرين عن فئة الجهة الحكومية الرائدة لعام 2016.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن الريادة ليست تشريفاً بقدر ما هي تكليف، فبعد أن كرّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجائزة الجهة الحكومية الرائدة، ضمن جوائز الدورة العشرين لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، نتحمل مسؤوليتنا في الهيئة بجدية تامة، ولا ندخر جهداً لنشر المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب مع جميع الجهات الحكومية داخل الدولة، بما يحقق التكامل والتطوير المستمر للقطاع الحكومي، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات، وذلك في إطار سعينا نحو الوصول إلى آفاق جديدة، تتعدى التميز، لتصل إلى مستوى تحقيق الريادة في الأداء، والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية، بما يحقق سعادة الناس، وهي الغاية التي نعمل من أجلها جميعاً».

وقال المهندس وليد سلمان، نائب الرئيس التنفيذي قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال: «سعدنا باستقبال الوفد الزائر من شرطة عجمان، ونرحب باستمرار التعاون مع هذه المؤسسة الكبرى والمهمة، ومع جميع الوفود من الجهات الحكومية والخاصة، من أجل ترسيخ معايير ومبادئ منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، التي تمكن الجهات الحكومية من تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بمستوى سبع نجوم، وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، ودعم التوجهات الحكومية في مجال الابتكار، بما يحقق للدولة ميزة تنافسية ومكانة رائدة».