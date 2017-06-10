«ديوا» تستقبل وفداً من عجمان للاطلاع على أنظمة ‬عمل ‬الهيئة

دبي (الاتحاد)
استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من شرطة عجمان للاطلاع على تجربة الهيئة الرائدة في مجال العمل الحكومي، وأنظمة العمل التي تتبناها الهيئة، وفق أفضل الممارسات، وأعلى مستويات الجودة العالمية. وكان في استقبال الوفد الزائر المهندس وليد سلمان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة، وضم الوفد العقيد محمد شيبان، مدير مكتب القائد العام لشرطة عجمان، والرائد عبد الله علوان، نائب مدير الاستراتيجية، والنقيب عبد الرحمن الشامسي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي أجرتها العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات لهيئة كهرباء ومياه دبي للاستفادة من تجربتها الرائدة في التحول نحو الجيل الرابع، والاستفادة من خبرة الهيئة في هذا المجال ومشاركة المعرفة. وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً حول إنجازات الهيئة التي أهلتها للفوز بالجائزة الأولى في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته العشرين عن فئة الجهة الحكومية الرائدة لعام 2016.
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وقال المهندس وليد سلمان، نائب الرئيس التنفيذي قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال: «سعدنا باستقبال الوفد الزائر من شرطة عجمان، ونرحب باستمرار التعاون مع هذه المؤسسة الكبرى والمهمة، ومع جميع الوفود من الجهات الحكومية والخاصة، من أجل ترسيخ معايير ومبادئ منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، التي تمكن الجهات الحكومية من تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بمستوى سبع نجوم، وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، ودعم التوجهات الحكومية في مجال الابتكار، بما يحقق للدولة ميزة تنافسية ومكانة رائدة».