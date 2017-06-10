مؤشرات على تحسن النشاط بالسوق العقاري والمشاريع الجديدة تعزز الطلب

سيد الحجار (أبوظبي)

توقع مسؤولون عقاريون ومطورون تحسن النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسط ظهور مؤشرات على بدء تعافي السوق بعد فترة من التباطؤ، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على المشاريع الجديدة المعلن عنها بالإمارة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إنه رغم أن حركة النشاط بالسوق العقاري لا تزال غير مستقرة، إلا أن هناك تحسنا خلال العام الحالي، مقارنة بفترة التباطؤ والقلق التي شهدها السوق خلال العام الماضي بسبب زيادة المخاوف الاقتصادية بوجه عام من تقلبات أسعار النفط آنذاك.

وأوضحوا أن العام الحالي يشهد حالة من التأقلم والتعامل بواقعية مع ظروف السوق، سواء من المستثمرين أم المطورين، مؤكدين أن تصحيح الأسعار سيكون له تأثير إيجابي على القطاع، في ظل توجه كثير من المستثمرين لاستغلال الأسعار التنافسية للشراء.

وتوقع تقرير صادر مؤخرا عن شركة «استيكو» للاستشارات العقارية، حدوث المزيد من التصحيحات، تليها فترة من الاستقرار مع زيادة في الطلب على الوحدات السكنية ذات النوعية الجيدة والأسعار التنافسية.