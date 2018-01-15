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تفاؤل حذر بإمكانية انفراج الأزمة بين أربيل وبغداد
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تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

باسل الخطيب (أربيل، السليمانية)

أعلنت تالار فائق مديرة مطار أربيل الدولي أمس، أن مباحثات حاسمة ستجري اليوم، في أربيل بين الحكومتين العراقية وإقليم كردستان حول مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية، فيما يسود الأوساط الكردية تفاؤل حذر بأن تشكل التفاهمات «المبدئية» بشأن معالجة المشاكل الفنية بين بغداد وأربيل، بداية «طيبة» للدخول في مباحثات أعمق لحل الملفات المزمنة بين الطرفين.

وقالت فائق في مؤتمر صحفي أمس، إن وفدا من بغداد سيزور اليوم مدينة أربيل، لإكمال المباحثات حول مطاري السليمانية وأربيل والمنافذ الحدودية، مشيرة إلى أن المباحثات بين وفد الإقليم والحكومة العراقية أمس الأول، كانت مثمرة.

وأكدت أن اجتماع اليوم سيكون حاسما حول مصير مطارات إقليم كردستان والمنافذ الحدودية.

وأبدت الأوساط الكردية تفاؤلا حذرا، مع توقع وصول الوفد الحكومي.

وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أمس، عن مضي الحكومة الاتحادية قدما برفع «العقوبات» عن إقليم كردستان تدريجيا، مؤكدا «عودة المعاملات المالية بين مصارف بغداد والإقليم إلى طبيعتها»، وسط استمرار الجهود لـ«تطبيع العلاقة بين الجانبين». ... المزيد
     
 