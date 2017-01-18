«عقاب أحد».. مسرحة العلاقات الاجتماعية

الشارقة (الاتحاد)

يحتفظ النص القصير المكثف «قصة حديقة الحيوان»، الذي كتبه الأميركي إدوارد آلبي (1928–2016)، خمسينيات القرن الماضي في كل تجربة عرض جديدة، بجدته وحرارته. في النسخة التي قدمها المخرج غازي الزغباني «تونس» ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، مساء أمس الأول، تم تحويل النص، الذي ترتكز دراميته على لغته الحوارية بصفة أساسية، إلى العامية التونسية، كما تم تغيير العنوان إلى «عقاب أحد»، والأمكنة التي ترد في نص آلبي تحولت محلات وشوارع في العاصمة التونسية، في محاولة ربما لربط أحداث العرض بالواقع في بلاد الياسمين.

يصور العمل، عبر محادثة تقع بالمصادفة بين شخص من الطبقة الوسطى وآخر فقير، في الشارع العام، تبدل مشاعر الناس بعضهم تجاه بعض وقناعاتهم وأحلامهم استناداً إلى منازلهم الاجتماعية.