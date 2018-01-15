العبادي والمالكي يدخلان الانتخابات النيابية بقائمتين متنافستين

سرمد الطويل (بغداد)

ما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسمياً عن تشكيل تحالف (نصر العراق) مع ائتلاف (الفتح) الذي يتزعمه «هادي العامري زعيم منظمة بدر» للدخول في الانتخابات المزمع إجراؤها في 12 من شهر مايو المقبل، حتى توالت التصريحات بين مؤيد ومتحفظ ومنسحب، فيما أعلنت قيادات في حزب «الدعوة» ضمن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، أن الخلاف بين العبادي والمالكي هو انشقاق داخل حزب الدعوة، بالتزامن مع إعلان فصائل في «الحشد الشعبي» عدم مشاركتها في الانتخابات بشكل قطعي.

وأعلن العبادي تشكيل ائتلافه الجديد للانتخابات المقبلة، داعيا الكتل السياسية إلى الانضمام إليه. وقال في بيان «أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل أطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد، تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، وأدعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لائتلافنا الوطني الجديد».

وأضاف أن «ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة». وتابع العبادي أن «ائتلاف النصر سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات».

من جانبه، كشف القيادي في حزب «الدعوة» جاسم محمد جعفر تفاصيل تحالف «نصر العراق»، برئاسة العبادي، مؤكداً أن هذا التحالف هو الأقوى والأقرب لرئاسة الوزراء، وقال جعفر، وهو مقرب من العبادي، إن «تحالف نصر العراق، تم الاتفاق عليه قبل يومين، لكن بسبب الخلافات الداخلية في حزب الدعوة تم تأجيل إعلان ذلك التحالف، ولم يتم حل تلك الخلافات وتم الإعلان عن تحالف نصر العراق برئاسة حيدر العبادي».