باوزا: متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية وسعيد بتجاوب اللاعبين

بانكوك (الاتحاد)

أجرى منتخبنا الوطني أولى حصصه التدريبية في العاصمة التايلاندية بانكوك، والتي كان قد وصل إليها في وقت سابق من مساء الخميس، بعد ختام ناجح لمعسكره الماليزي، والذي استمر أسبوعاً كاملاً اختتمه الأبيض بودية مع منتخب لاوس، تغلب فيها منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدغاردو باوزا وجهازه الفني.

وسجل أهداف المنتخب الوطني في البروفة الودية الأولى تحت قيادة باوزا كل من، علي مبخوت هدفين في الدقيقة 13 من الشوط الأول و 47 الشوط الثاني، وأحمد خليل الدقيقة 38، وطارق الخديم في الدقيقة 70.

وأكمل الأبيض حصته التدريبية على ملعب الأكاديمية التكنولوجية في بانكوك بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء كل من، عبد العزيز هيكل والذي عاد إلى البلاد بسبب الإصابة، وكذلك فارس جمعة، والذي تم قبول عذره من قبل الجهازين الإداري والفني بسبب ظرف أسري طارئ أجبره على العودة.

وقال مدرب المنتخب إداردو باوزا، إن المباراة الودية مع لاوس كانت تجربة جيدة، وتم فيها تطبيق التكتيك الذي تدرب عليه اللاعبون خلال معسكر دبي ومعسكر كوالالمبور، وحاولت من خلال الفترة التي قضيتها مع اللاعبين ومن خلال مباراة لاوس أن أنظم المنتخب بصورة أفضل، وأن أعمل بتركيز أكبر على خط الدفاع وإعادة تنظيمه من جديد، فكلما كان الفريق منظماً وخطه الدفاعي قوياً، حصلت على نتائج جيدة وحصلت على نسبة أمان أكبر في المباريات الرسمية.

وأكدا لابد أن نعمل أكثر خلال الأيام المتبقية لنا قبل مباراة المنتخب التايلاندي لأنها لن تكون مباراة سهلة، وفي المقابل أنا سعيد مع تجاوب اللاعبين وراضٍ جدا على تعاطيهم الإيجابي مع التدريبات.

وبين باوزا، أنه لديه تصوراً عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة المنتخب التايلاندي، وتوضحت لديه الصورة بشكل أوضح وأفضل بعد المباراة الودية مع لاوس، مشيرا، لدينا تقريبا أيام قليلة قبل موعد المباراة، يجب أن نضاعف فيها العمل والتوجيهات والتعليمات للاعبين حتى نصل إلى الحالة المثالية،التي لابد لنا أن نكون عليها قبل المباراة الرسمية، وخاصة العمل على الأمور التي لا زالت تحتاج إلى تنظيم وسأعمل على ذلك خلال الأيام المتبقية.

وأكد باوزا، أن الوقت لم يكن كافياً أبداً للعمل بصورة جيدة قبل مباراة تايلاند، ولكن أن متفائل جدا من مستوى اللاعبين، وكذلك روحهم وتجاوبهم وحماسهم العالي، وهذا واضح من خلال التدريبات والتزامهم والطريقة التي يؤدون فيها تجعلني أكثر تفاؤلاً بإمكانية تخطي المباراة القادمة، مضيفا، بأنه وضع برنامجاً متكاملاً لما بعد هذه المباراة، تحضيراً لمباراة المنتخب السعودي، حيث سيكون الوقت كافياً للإعداد والتحضير بصورة ممتازة ومثالية، ومن خلال معسكر خارجي في أوروبا، سيتم الإعداد له بصورة متأنية وجيدة، ومع مرور الأيامو سيكون لدينا الوقت كجهاز فني لإضافة تمارين جديدة، والعمل مع اللاعبين بطريقة أفضل وسيرتفع مردودهم بصورة إيجابية.

وشهدت تدريبات الحصة الأولى التي أداها المنتخب الوطني في العاصمة التايلاندية بانكوك تدريبات اللياقة البدنية، إضافة إلى تقسيمة أجراها الجهاز الفني بقيادة باوزا طبق من خلالها بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تحضيراً للإعداد للحصة التدريبية الثانية والتي سيباشرها اللاعبون غداً بعد الإفطار.