أعمال البيئة الشامية بين اجترار الأحداث والبحث عن الجديد

رنا سرحان (بيروت)

لا تخلو خرائط البرامج التلفزيونية الرمضانية من أعمال تتناول البيئة الشامية القديمة، إلا أن بريقها آخذ في الأفول، لاسيما في السنوات الأخيرة، وقد تفاوتت آراء فنانين سوريين من ممثلين ومخرجين حول تفسير ذلك، فمنهم من يرفض أن توضع في إطار التكرار، كونها تحقق نسب مشاهدة عالية، ومنهم من يؤكد أنها وقعت في التطويل بسبب أجزاء لا تحمل جديداً، وفريق آخر يرى أن البعض حاول تقليد أعمال ناجحة فانزلق في فخ اجترار الأحداث والشخصيات، ما دفع بأعمال البيئة الشامية إلى نتائج غير مرضية.

فأل خير

يقول الفنان عباس النوري، صاحب شخصية أبو عصام في مسلسل باب الحارة، لـ«الاتحاد»: «تعددت أجزاء باب الحارة وأصبحنا بالجزء التاسع، ما عرض العمل لانتقادات عديدة وهذا برأيي فأل خير»، مضيفاً: «علينا فصل «باب الحارة» عن بقية الأعمال التي تقلده من حيث أنماط الشخصيات واللباس وعلاقة المرأة بالرجل والبيت الشامي والسوق، فلقد شكل العمل ظاهرة فنية شجعت الآخرين على تقليدها».

وعن سبب تراجع شعبية الدراما الشامية، يقول: «تعرضنا في الحرب إلى أزمة غياب المجهر الثقافي الذي انعكس على المشهد الفني، وفقدنا عناصر مهمة من عناصر الدراما السورية. واستباح كمّ من الأقلام غير الكفؤة في التأليف السوق التلفزيوني، معتبرين أن أعمال البيئة الشامية باتت رائجة وتحتل مساحة إعلانية كبيرة على الخريطة البرامجية، ما أسهم في فشل عدد كبير منها».