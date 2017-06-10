حلول احترافية للبث والصوت والفيديو

يحيى أبوسالم (دبي)

استعرضت الشركة اليابانية العملاقة «باناسونيك» مؤخراً، مجموعة من حلول البث ومقاطع الفيديو الاحترافية المناسبة لأغراض إنتاج المحتوى عالي الدقة في عمليات الإنتاج ضمن الاستوديو والإنتاج عن بعد والتسجيل المباشر، حيث سلطت الشركة الضوء على مجموعتها من الكاميرات التي تشتمل على كاميرا التصوير المباشر AK-UC3000 بدقة UHD فائقة الوضوح والمزودة بتكنولوجيا 4K، وتستطيع إنتاج محتوىً فائق الوضوح بدقة 1080 بكسل وبسرعة 240 إطاراً في الثانية بتقنية UHD.

وقدمت الشركة مجموعةً شاملةً من حلول الإنتاج المتكاملة، بما يشمل أنظمة المونتاج عالية الكفاءة وأنظمة بث الوسائط عبر بروتوكول الإنترنت «MoIP»، وكاميرات تسجيل الفيديو عالية الدقة، وحلول سير العمل، وبالإضافة إلى ذلك، ركزت «باناسونيك» على توسيع قائمة منتجاتها الحالية من كاميرات تسجيل الفيديو مع سلسلة AVCCAM لكاميرات تسجيل الفيديو الرقمية عالية الدقة.

وتشتمل قائمة أحدث الطرازات على كل من الطراز المتقدّم AG-UX180 والطراز القياسي AG-UX90، وعلاوةً على ذلك، يعتبر نظام VariCam Pure أحدث الإضافات التي طرأت على مجموعة الشركة من منتجات التصوير السينمائي الاحترافية، وتنتج هذه الكاميرا تسجيل فيديو غير مضغوط بصيغة RAW ودقة 4K، الأمر الذي يجعلها مثاليةً لأغراض تصوير الحلقات والبرامج التلفزيونية.

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