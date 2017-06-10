أفضل تطبيقات القرآن الكريم

أولاً: القرآن الكريم

يعد تطبيق القرآن الكريم من بيت التمويل الكويتي، أحدث البرامج التي تم تطويرها لخدمة المستخدم المسلم بالاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة، وهو برنامج متخصص بعرض القرآن الكريم بصورة تفاعلية ميسرة، ويوظف البرنامج البيئة الجديدة على هواتف الأندرويد، مما يتيح للمستخدم التفاعل مع القرآن الكريم بسهولة ويسر، مع الاحتفاظ بجماليات المصحف الشريف من خطوط بالرسم العثماني ونقوش دلائل الآيات والسور.

ومن من أهم مميزات البرنامج:

1 - التفاعل مع نص القرآن بالخط العثماني على مستوى الآية، مما يتيح للمستخدم التفاعل مع آيات المصحف بدلاً من صفحاته.

2 - إدراج نظام مميز لحفظ مواقع القراءة، بحيث يتمكن القارئ من تحديد الآية وحفظها والرجوع لها، كما يتيح البرنامج للمستخدم أكثر من مؤشر للعودة بألوان مختلفة تسمح له بتعدد الختمات والقراءات بصورة ميسرة وجميلة.