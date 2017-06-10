صفية بنت عبد المطلب.. خصّها الرسول بالذكر

سلوى محمد (القاهرة)

صفية بنت عبد المطلب، شاعرة، أبوها من سادات قريش، أمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشقيقة حمزة بن عبدالمطلب، أم الصحابي الزبير بن العوام، أسلمت مع ولدها وأخيها، من أوائل المهاجرات إلى المدينة، وكانت تحض على نصرة الرسول.

لها مكانة في قلب النبي، فحين بعثه الله بدين الحق خصها هي وابنته فاطمة من أهل بيته لدعوتهما للإسلام حين نزل الوحي بقوله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)، «سورة الشعراء: الآية 214»، فقال صلى الله عليه وسلم: «يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبدالمطلب، لا أملك لكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئْتُم».

تزوجت صفية قبل الإسلام من الحارث بن حرب بن أمية وتوفي، فتزوجت العوام بن خويلد، وتوفي وترك لها ولدها الزبير فنشأته على الخشونة والفروسية والحرب وأقحمته في كل خطر، فإذا رأته تردد ضربته وعاتبها أحد أعمامه فارتجزت قائلة:

من قال قد أبغضته فقد كذب